Написать уравнение реакций получения средних, кислых и основных солей при взаимодействии гидроксида хрома (3) с соляной и серной кислотами. Приведите название полученных солей.
Химия
Написать уравнение реакций получения средних, кислых и основных солей при взаимодействии гидроксида хрома (3) с соляной и серной кислотами. Приведите название полученных солей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O средняя, хлорид хрома Cr(OH)3+ H2SO4= Cr2(SO4)3 + H2O средняя сульфат Cr(OH)3+ H2SO4= Cr(HSO4)3+ H2O кислая гидросульфат кислая Cr(OH)3+ H2SO4= CrOHSO4+ H2O основная хз как название))
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