Написать уравнение реакций получения средних, кислых и основных солей при взаимодействии гидроксида хрома (3) с соляной и серной кислотами. Приведите название полученных солей.

Химия

Написать уравнение реакций получения средних, кислых и основных солей при взаимодействии гидроксида хрома (3) с соляной и серной кислотами. Приведите название полученных солей.

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