Объяснить значение слов" товар". "услуга". Кратко сформулируй смысловое различие этих понятий. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

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Услуга – это продукт фирмы, особенность которого в том, что конкретно ничего материального не производится, но при этом качество уже имеющихся предметов изменяется. Товар – это любой продукт, вещь, имеющий материальную, вещественную форму. Товар является главным объектом, участвующим в рыночных отношениях между покупателем и продавцом. Услуга- это продукт труда, т.е. перевозка, заготовка чего либо, а товар это материальная ценность.