даны пары слов. в каких из них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . здесь три ответа должно быть помогите пожалуйста срочно

Русский язык

даны пары слов. в каких из них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . здесь три ответа должно быть помогите пожалуйста срочно

Автор: Гость