даны пары слов. в каких из них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . здесь три ответа должно быть помогите пожалуйста срочно
Русский язык
даны пары слов. в каких из них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . здесь три ответа должно быть помогите пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лезь-сель, мол-лом, пруд-прут слово лезь слышится как лесь все согласные мягкие и в слове сель все согласные мягкие, пруд слышится как прут
Гость:
г)лезь - сель,д)мол - лом ,е) пруд-прут. правильно точно
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