5 предложений по теме " вологодские кружева".
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5 предложений по теме " вологодские кружева".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вологодские кружева впервые появились в Европе, а наиболее древний центр кружевоплетения - Италия. Недалеко от Вологды эти кружева стали пришивать в платья и бельё. Вскоре эти кружева начали распостраняться. Их стали продавать.
Гость:
Кружевоплетение на Руси известно задолго до ХVП столетия. Сохранились образцы кружева, которые плели на коклюшках из золотых и серебряных нитей. Такое кружево использовалось в основном для украшения богатой светской одежды и церковных облачений. В первой половине ХVШ века в России имело распространение западно-европейское кружево. Кружевные изделия по зарубежным образцам
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