Скажите пожалст слова с корнем -лаг -рост

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Скажите пожалст слова с корнем -лаг -рост
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Излагать, предлагать,возлагать,полагать, располагать, слагать, прилагательное Росток,росточек, ростовщик 
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