Скажите пожалст слова с корнем -лаг -рост
Русский язык
Скажите пожалст слова с корнем -лаг -рост
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Излагать, предлагать,возлагать,полагать, располагать, слагать, прилагательное Росток,росточек, ростовщик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Объяснить значение слов" товар". "услуга". Кратко сформулируй смысловое различие этих понятий. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Русский язык
даны пары слов. в каких из них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . ...
Русский язык
Математика
У первой хозяйки 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца, а у второй 4 курицы за 4 дня снесли 8 яиц.У какой хозяйки куры несутся лучше?