задача как имея 2 сосуда вместимостью 5, и 7 литров налить из водопроводного крана 6 литров
Математика
задача как имея 2 сосуда вместимостью 5, и 7 литров налить из водопроводного крана 6 литров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
налить 7л., затем 5-ти литр.емкость вылить обратно 5л. налить сново 7л., 5-ти литр.емкость вылить обратно 5л. и еще раз так же. Получится (7-5)+(7-5)+(7-5)=6
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