составте 2 задачи с дробями легкие ну та 24 км вся дорога а 5/12 лес остальное поле типо таго а эта задача и з учебнока
Математика
составте 2 задачи с дробями легкие ну та 24 км вся дорога а 5/12 лес остальное поле типо таго а эта задача и з учебнока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ребята писали диктант. Когда они написали 23 слова, то это составило 1/3 часть всего диктанта. Сколько всего слов в диктанте? 2)В лесном хозяйстве 100 новых делянок.Соснами засажено 1/5 часть всех делянок, а остальные делянки засажены елями. Сколько делянок засажено елями?
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