В каких предложения слово один(одни) является числительным? 1. Один раз в год сады цветут 2.Жил да был один король. 3.В бой идут одни старики 4. На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток - другой. 5. Один лишь только раз...
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В каких предложения слово один(одни) является числительным? 1. Один раз в год сады цветут 2.Жил да был один король. 3.В бой идут одни старики 4. На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток - другой. 5. Один лишь только раз в году бывает май.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 предложение и 3, скорее всего так
Гость:
1,2 и 3 правильный ответ, являются числительными
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