что такое подвиг, по вашему мнению? напишите сочинение-рассуждение на тему "подвиг". уточните для себя эту тему. озаглавьте сочинене.

Русский язык
что такое подвиг, по вашему мнению? напишите сочинение-рассуждение на тему "подвиг". уточните для себя эту тему. озаглавьте сочинене.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое подвиг? Подвиг - это героический поступок! Его совершают люди разных профессий и возрастов. Человек, который спас кого-либо, помог в беде и не оставил человека в трудной ситуации - совершил подвиг. Для этого нужна отвага и смелость. Не каждый сможет потушить пожар или снять котёнка с дерева.
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