периодизация Великой Отечественной Войны
География
периодизация Великой Отечественной Войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 июня 1941года-9 мая 1945 года
Гость:
1 период - 22 июня 1941г.-18 ноября 1942г. 2 период - 19 ноября 1942г.-31 декабря 1943г. 3 период - 1 января 1944г.-9 мая 1945г.
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