какие типы разможения, характерны для растений, вам изветны? Какие органы Растений в них принимают участие? приведите примеры.

Биология

какие типы разможения, характерны для растений, вам изветны? Какие органы Растений в них принимают участие? приведите примеры.

Автор: Гость