какие типы разможения, характерны для растений, вам изветны? Какие органы Растений в них принимают участие? приведите примеры.
Биология
какие типы разможения, характерны для растений, вам изветны? Какие органы Растений в них принимают участие? приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бесполые и половые размножения. Половые - участвуют 2 особи, а бесполые одна. Песполое - побег, прививание. 2)У цветков - пестики и тычинки.
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