Проекция наклонной на плоскость равна 12см а угол между наклоной и ее проекцией равен 30град.,найдите длину наклоной
Геометрия
Проекция наклонной на плоскость равна 12см а угол между наклоной и ее проекцией равен 30град.,найдите длину наклоной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекция наклоноой: 12 = L* cosa Отсюда длина наклонной: L = 12/cos30 = 24/(кор3) = 13,86 см Ответ: 13,86 см.
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