Проекция наклонной на плоскость равна 12см а угол между наклоной и ее проекцией равен 30град.,найдите длину наклоной

Геометрия

Проекция наклонной на плоскость равна 12см а угол между наклоной и ее проекцией равен 30град.,найдите длину наклоной

Автор: Гость