При введении единицы силы тока испоьзуется опыт Ампера по взаимодействию проводников с током. по двум параллельным проводникам пропускают ток, и в зависимости от направления тока проводники либо притягимваются, либо отталкивают...
Физика
При введении единицы силы тока испоьзуется опыт Ампера по взаимодействию проводников с током. по двум параллельным проводникам пропускают ток, и в зависимости от направления тока проводники либо притягимваются, либо отталкиваются. объясните причину такого поведения проводников с током.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если токи в проводниках в одну сторону, они будут притягиваться, т.к. магнитные поля будут притягиваться, если же направить токи в противоположные стороны, магнитные поля проводником будут отталкиваться друг от друга.
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