Отметьте пары этимологически родственных слов.   1. графин-графиня 2. кувшин-кувшинка 3.чайник - чайка 4.банка-банк 5.тарелка-тара

Гость: Гость:

2. кувшинка по форме напоминаем кувшин, т.е. сосуд для жидкостей. 5. Тарелка образовано от слова тара путем суффиксаци тар+елк(а). Насчет остальных не уверен, но думаю, они от разных основ произошли