Отметьте пары этимологически родственных слов. 1. графин-графиня 2. кувшин-кувшинка 3.чайник - чайка 4.банка-банк 5.тарелка-тара
Русский язык
Отметьте пары этимологически родственных слов. 1. графин-графиня 2. кувшин-кувшинка 3.чайник - чайка 4.банка-банк 5.тарелка-тара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. кувшинка по форме напоминаем кувшин, т.е. сосуд для жидкостей. 5. Тарелка образовано от слова тара путем суффиксаци тар+елк(а). Насчет остальных не уверен, но думаю, они от разных основ произошли
Гость:
графин-графиня,чайник - чайка,тарелка-тара
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