Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том,почему так называются вторник,четверг и пятница).
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Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том,почему так называются вторник,четверг и пятница).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не все дни могу рассказать о себе. Да и вообще день недели по названию не может определить: будет ли горе или радость у человека в этот день. Пазве что может по названию определить последовательность, какой он по счёту.Например: вторник называется так, потомучто он идёт вторым в неделе, четверг - потому что четвёртый, а пятница - потому что пятая.
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