Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том,почему так называются вторник,четверг и пятница).

Гость: Гость:

Не все дни могу рассказать о себе. Да и вообще день недели по названию не может определить: будет ли горе или радость у человека в этот день. Пазве что может по названию определить последовательность, какой он по счёту.Например: вторник называется так, потомучто он идёт вторым в неделе, четверг - потому что четвёртый, а пятница - потому что пятая.