Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том,почему так называются вторник,четверг и пятница).

Русский язык
Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том,почему так называются вторник,четверг и пятница).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не все дни могу рассказать о себе. Да и вообще день недели по названию не может определить: будет ли горе или радость у человека в этот день. Пазве что может по названию определить последовательность, какой он по счёту.Например: вторник называется так, потомучто он идёт вторым в неделе, четверг - потому что четвёртый, а пятница - потому что пятая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
напиши словосочетания в указынных формах 1)русская сказка ед.ч Р.п. русская сказка ед.ч.П.п русская сказка мн.ч.Т.п 2)нижняя полка ед.ч .Д.п нижняя...
Ответить
Химия
запишите формулы веществ по их названиям оксид меди(2) оксид углерода(2) оксид фосфора(5)
Ответить
Физика
При введении единицы силы тока испоьзуется опыт Ампера по взаимодействию проводников с током. по двум параллельным проводникам пропускают ток, и в ...
Ответить
Русский язык
Отметьте пары этимологически родственных слов.   1. графин-графиня 2. кувшин-кувшинка 3.чайник - чайка 4.банка-банк 5.тарелка-тара
Ответить
Биология
какие типы разможения, характерны для растений, вам изветны? Какие органы Растений в них принимают участие? приведите примеры.
Ответить