напиши словосочетания в указынных формах 1)русская сказка ед.ч Р.п. русская сказка ед.ч.П.п русская сказка мн.ч.Т.п 2)нижняя полка ед.ч .Д.п нижняя полка мн.ч.П.П нижняя полка ед.ч.Т.п 3) черное море ед.ч.П.п черное море ед.ч.В...
Русский язык
напиши словосочетания в указынных формах 1)русская сказка ед.ч Р.п. русская сказка ед.ч.П.п русская сказка мн.ч.Т.п 2)нижняя полка ед.ч .Д.п нижняя полка мн.ч.П.П нижняя полка ед.ч.Т.п 3) черное море ед.ч.П.п черное море ед.ч.В.п черное море ед.ч.Т.п 4)ТРУДНОЕ ДЕЛО ЕД.Ч.Т.П ТРУДНОЕ ДЕЛО ЕД.Ч.П.П ТРУДНОЕ ДЕЛО МН.Ч.Д.П
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)русской сказки(ед.ч. Р.П.), в русской сказке(ед.ч. П.П.),русскими сказками(мн.ч. Т.П.). 2)нижней полке(ед.ч. Д.П.),на нижних полках(мн.ч. П.П.),нижней полкой(ед.ч. Т.П.). 3)на чёрном море(ед.ч. П.П.),чёрное море(ед.ч. В.П.),чёрным морем(ед.ч. Т.П.). 4)трудным делом(ед.ч. Т.П.), в трудном деле(ед.ч. П.П.), трудным делам(мн.ч. Д.П.).
Гость:
1) русской сказки, о русской сказке, русскими сказками 2) нижней полке, о нижних полках, нежней полкой 3) о черном море, черное море, черным морем 4) трудным делом, о трудном деле, трудным делам
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