помогите пожалуйста!!!!!  из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдержать давление 3 МПа.

Физика
помогите пожалуйста!!!!!  из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдержать давление 3 МПа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m=70kg, S1=0.0000001м2(перевел в систему СИ), p=3000000(СИ), g=10Н/kg Найти: n(гвоздей)-? Решение: n=S\S1, S=P\p. P=mg Вычисление: P=70*10=700Н, S=700\3000000=~0.00023 м2, n=0.00023\0.0000001=2300гвоздей Ответ: 2300 гвозжей  
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