предложение со словом гремело

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предложение со словом гремело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гремело небо от ударов молний. Упала полка с посудой - на кухне всё гремело! Бог грозы опустился с небес, в округе всё гремело. Шёл дождь, гремело сумрачное небо.
Гость:
От треска погремушки в ушах гремело.
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