б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,че...
Математика
б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,чем в прошлом году ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ц=800кг 9ц=900кг 1)800/4=200кг на 1 поводе 2)200+100=300 кг на 1 поводе в этом году 3)900/300=3 повода потребуется в этом году
Гость:
1) 8:4=2 (ц) - на каждой подводе было в прошлом году 2) 100 кг=1 ц 2+1=3 (ц) - будет на каждой подводе в этом году 3) 9:3=3 (п.) Ответ: в этом году фермеру Джону нужно 3 подводы.
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