Найти все действительные решения уравнения (x+y)^2=(x+1)(y-1)
Алгебра
Найти все действительные решения уравнения (x+y)^2=(x+1)(y-1)
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