В чём основной конфликт рассказа Бирюк
Литература
В чём основной конфликт рассказа Бирюк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт возникает тогда, когда ловят вора. Бирюк и мужик вор стоят лицом к лицу, и Бирюку становиться жалко вора. Это чувство берёт верх над Бирюком.
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