Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное. число - столица России - учебник - житель Москвы - столица - самая высокая гора - А.С.Пушкин - сказочный персонаж - баба Яга -
Экономика
Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное. число - столица России - учебник - житель Москвы - столица - самая высокая гора - А.С.Пушкин - сказочный персонаж - баба Яга -
Ответ(ы) на вопрос:
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Число-общее Столица Росси - единичное Учебник - общее Житель Москвы - общее Столица - общее Самая высокая гора - единичное Пушкин - единичное Сказочный персонаж - общее Баба Яга- единичное
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