Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное.  число -  столица России - учебник -  житель Москвы -  столица -  самая высокая гора -  А.С.Пушкин -  сказочный персонаж -  баба Яга - 

Экономика
Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное.  число -  столица России - учебник -  житель Москвы -  столица -  самая высокая гора -  А.С.Пушкин -  сказочный персонаж -  баба Яга - 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число-общее Столица Росси - единичное Учебник - общее Житель Москвы - общее Столица - общее Самая высокая гора - единичное Пушкин - единичное Сказочный персонаж - общее Баба Яга- единичное
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