Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное. число - столица России - учебник - житель Москвы - столица - самая высокая гора - А.С.Пушкин - сказочный персонаж - баба Яга -

Экономика

Определите для каждого из приведенных понятий, общее оно или единичное. число - столица России - учебник - житель Москвы - столица - самая высокая гора - А.С.Пушкин - сказочный персонаж - баба Яга -

Автор: Гость