что значит слово" палевый"?что это за цвет?
Русский язык
что значит слово" палевый"?что это за цвет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну это как цвет соломы! бледно-жёлтый вернее будет!
Гость:
Значение слова палевый: - франц. соломенного цвета, бледно-желтоватый. Палевый [палевый] прил. Бледно-желтый с розоватым оттенком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пипетки с диаметрами 1,2 мм и 0,8 мм содержат равные количества одной и той же жидкости. В какой из пипеток будет большее количество капель? Во ско...
Литература
Физика
в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на прово...
Русский язык