тангенс=9/40 синус? косинус?
Геометрия
тангенс=9/40 синус? косинус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+[latex]1+tg^2x=\frac{1}{cos^2x};\ \ \ 1+\frac{81}{1600}=\frac{1}{cos^2x};\ \ \ cosx=\ ^+_-\frac{40}{41};\ \ sinx=\ ^+_-\frac{9}{41}.[/latex]
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