1)Сумма двух чисел 495.Одно из чисел оканчивается нулем.если этот нуль зачеркнуть,то получитс второе число. Найди эти числа. 2)У Пети 2 коробки. В1ой он спрятал подарок для папы.На 1ой она написал -подарок здесь. на 2ой -нет по...
Математика
1)Сумма двух чисел 495.Одно из чисел оканчивается нулем.если этот нуль зачеркнуть,то получитс второе число. Найди эти числа. 2)У Пети 2 коробки. В1ой он спрятал подарок для папы.На 1ой она написал -подарок здесь. на 2ой -нет подаркаПапе он объяснил,что в 1ой коробке лежит подарок,а надписи либо истинные.либо обе ложные.В какой коробке подарок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)450 и 45 2)ну может там где написано "подарок здесь"...но я точно не знаю..
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