Найдите 2 способа решения задачи:"В бочке 300л бензина. За неделю было израсходовано 40% этого количества. Сколько литров бензина осталось в бочке?" Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в одно действие. Измените услов...

Математика

Найдите 2 способа решения задачи:"В бочке 300л бензина. За неделю было израсходовано 40% этого количества. Сколько литров бензина осталось в бочке?" Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в одно действие. Измените условие задачи так, чтобы она решалась в одно действие.

Автор: Гость