Найдите 2 способа решения задачи:"В бочке 300л бензина. За неделю было израсходовано 40% этого количества. Сколько литров бензина осталось в бочке?" Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в одно действие. Измените услов...

Математика
Найдите 2 способа решения задачи:"В бочке 300л бензина. За неделю было израсходовано 40% этого количества. Сколько литров бензина осталось в бочке?" Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в одно действие. Измените условие задачи так, чтобы она решалась в одно действие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ 1)300/100*40=120л - израсходовано 2)300-120=180л осталось II способ 1)300/х=100/40   где х - израсходовали х*100=300*40 х=300*40/100 х=120 2)300-120=180л осталось вопрос -Сколько литров бензина израсходовали? условие- За неделю израсходовали 120л.
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