Как общество влияет на на природу в чём выражаются нагрузки на неё ?
География
Как общество влияет на на природу в чём выражаются нагрузки на неё ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общество подразумевает развитие промышленностей разного рода которые в свою очередь своими отходами губительно действуют на окружающюю среду-а выражается в массовой гибели представителей флоры и фауны
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