1)Дочери 10 лет,а матери -36.Через сколько лет мать бдет вдвое старше дочери? 2)Между некоторыми числами (!,2,3,4,5) поставь знаки действий и скобки так,чтобы получилось: а)число 40 б)число 1,в)число 5 г)число 54 д) число 41

1) через 16 лет. дочери будет 26, матери - 52 2) а) 1+2-3+4*5 б) 1+2-3-4+5 . Дальше лень отвечать, давайте больше пунктов;)

Гость: Гость:

Пусть x - столько лет будет дочери, когда мать будет в двое старше. Тогда матери будет x+26 лет (поскольку она на 26 лет старше дочери). Получаем уравнение: x+26=2x x=26 Дочери будет 26 лет, матери - 52. Через 26-10=16 лет