помогите написать примеры 2-х реакций обмена с ZnSO4 в молекулярном и ионном виде.Спасибо.
Химия
помогите написать примеры 2-х реакций обмена с ZnSO4 в молекулярном и ионном виде.Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnSO4 + 2NaOH(разб.) = Zn(OH)2↓ + Na2SO4 - молекулярный ZN^2+ + SO4^2- +2Na^+ +2OH^-= Zn(OH)2 ↓+ 2Na^+ +SO4^2- -полный ионный ZN^2+ + 2OH^- = Zn(OH)2 ↓ - краткое ионное ZnSO4 + Na2S = Na2SO4 + ZnS↓-молекулярное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти углы образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей с если один из углов на 70 градусов больше другого
Математика
1)Сумма двух чисел 495.Одно из чисел оканчивается нулем.если этот нуль зачеркнуть,то получитс второе число. Найди эти числа. 2)У Пети 2 коробки. В1...
Математика
Найдите 2 способа решения задачи:"В бочке 300л бензина. За неделю было израсходовано 40% этого количества. Сколько литров бензина осталось в бочке?...