помогите написать примеры 2-х реакций обмена с ZnSO4 в молекулярном и ионном виде.Спасибо.

Химия

помогите написать примеры 2-х реакций обмена с ZnSO4 в молекулярном и ионном виде.Спасибо.

Автор: Гость