Слово опасно фонетический разбор
Русский язык
Слово опасно фонетический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опасно - 3 слога, слог ПА-ударный О-[а]-гласный, безударный. П-[п]-согласный, мягкий, глухой, А-[а]-гласный, ударный. С-[с]-согласный, глухой, мягкий. Н-[н]-согласный, твёрдый, звонкий. О-[а]-гласный, безударный. _______________ 6 букв, 6 звуков
Гость:
опасно[апасна] О-[а]-гласный, безударный. П-[п]-согласный, мягкий, глухой,парный А-[а]-гласный, ударный. С-[с]-согласный, глухой, мягкий,парный. Н-[н]-согласный, твёрдый, звонкий,непарный О-[а]-гласный, безударный. _______________ 6 букв, 6 звуков,3слога
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