длина дуги составляют две девятых окружности равна 12 , 56 см . Найдите площадь круга ограниченного этой окружностью

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Из условия имеем уравнение для радиуса: [latex]\frac{4\pi*R}{9}=\ 12,56;\ \ \ R=\frac{12,56*9}{4\pi}=\ 9.[/latex] Тогда площадь круга: [latex]S\ =\ \pi*R^2\ =81\pi\approx254,34.[/latex] Ответ: 254,34 см^2.