За 5 кг.Яблок заплатили 120 тг.Сколько тенге нужно заплатить за 7 кг яблок?
Алгебра
За 5 кг.Яблок заплатили 120 тг.Сколько тенге нужно заплатить за 7 кг яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:5=24(тг)-стоит 1кг. 2) 24*7=168(тг) Ответ: 168 т.г заплатили за 7 кг. яблок.
Гость:
1)120:5=24(тг)-за 1 кг. 2)24*7=168(тг)-за 7 кг. Ответ:7кг-168тг
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