За 5 кг.Яблок заплатили 120 тг.Сколько тенге нужно заплатить за 7 кг яблок?

Алгебра

За 5 кг.Яблок заплатили 120 тг.Сколько тенге нужно заплатить за 7 кг яблок?

Автор: Гость