падение напряжения в проводнике с сопротивлением R=36 Ом равноU=9В определите напряжение на проводнике с сопротивлением R=64Ом и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120В

Физика

падение напряжения в проводнике с сопротивлением R=36 Ом равноU=9В определите напряжение на проводнике с сопротивлением R=64Ом и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120В

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