падение напряжения в проводнике с сопротивлением R=36 Ом равноU=9В определите напряжение на проводнике с сопротивлением R=64Ом и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120В
Физика
падение напряжения в проводнике с сопротивлением R=36 Ом равноU=9В определите напряжение на проводнике с сопротивлением R=64Ом и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R1=36 Om, U=9V, R2=64 Om, U3=120V Найти: U2-?, R3-? Решение: I=I1=I2=I3. I=U\R U2=R2*I R3=U3\I Вычисление: I=36\9=4A U2=64*4=256V R3=120\4=30 Om Ответ: 256V, 30 Om Если не понятно V=В [Вольт] Om = Ом
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