найдите число, если а)4,17 его равны 36 б)0,6 его равны 756
Математика
найдите число, если а)4,17 его равны 36 б)0,6 его равны 756
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x искомое число, тогда a) 4,17x= 36 => x=36/4.17=>x=3600/417 б) 0,6x=756 => x=756/0.6 => x=1260
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