Масса ящика с яблоками и 3 одинаковых ящиков с виноградом равна 45 килограмм чему р??вна масса ящика с виноградом если масса ящика с яблоками равна 15 килограмм

Математика

Масса ящика с яблоками и 3 одинаковых ящиков с виноградом равна 45 килограмм чему р??вна масса ящика с виноградом если масса ящика с яблоками равна 15 килограмм

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