Масса ящика с яблоками и 3 одинаковых ящиков с виноградом равна 45 килограмм чему р??вна масса ящика с виноградом если масса ящика с яблоками равна 15 килограмм

Математика
Масса ящика с яблоками и 3 одинаковых ящиков с виноградом равна 45 килограмм чему р??вна масса ящика с виноградом если масса ящика с яблоками равна 15 килограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-15 (кг) без яблок 30/3=10 (кг) масса одного ящика с виноградом
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