Масса наташи 25 кг.масса светы 30кг. алеся весит на 8 кг больше чем наташа. а катя на 18 кг меньше чем света.сколько весят наташа, света, алеся и катя вместе?запиши массы девочек по убыванию.

Математика

Масса наташи 25 кг.масса светы 30кг. алеся весит на 8 кг больше чем наташа. а катя на 18 кг меньше чем света.сколько весят наташа, света, алеся и катя вместе?запиши массы девочек по убыванию.

Автор: Гость