Масса наташи 25 кг.масса светы 30кг. алеся весит на 8 кг больше чем наташа. а катя на 18 кг меньше чем света.сколько весят наташа, света, алеся и катя вместе?запиши массы девочек по убыванию.
Математика
Масса наташи 25 кг.масса светы 30кг. алеся весит на 8 кг больше чем наташа. а катя на 18 кг меньше чем света.сколько весят наташа, света, алеся и катя вместе?запиши массы девочек по убыванию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наташа весит 25 кг Света 30 кг Алеся весит 25+8=33 кг Катя весит 30-18=12 кг Вместе они весят 25+30+33+12=100 кг Массы девочек по убыванию : Алеся -33 кг Света 30 кг Наташа 25 кг Катя 12 кг
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