Масса одного кубометра стали равна 7 4/5 кг. Найдите массу стального куба, ребро кот??рого 2 1/2 дм.

Математика
Масса одного кубометра стали равна 7 4/5 кг. Найдите массу стального куба, ребро кот??рого 2 1/2 дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём объём2 целых 1/2= 2,5 дм V =2,5*2,5*2,5 =15,625 кв.дм7 целых 4/5 = 7,8 кг15,625 * 7,8 =121,875 округляем до десятых 121,9 кг масса стального куба
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