Зачем нужны баллы на сайте??

Математика
Зачем нужны баллы на сайте??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы повышать уровни и становится более продвинутыми. Отвечай на вопросы других и получай определённое количество балов. Это увлекательно, как наркотик.
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