Помогите ответить на вопрос окончания существительного........

Русский язык
Помогите ответить на вопрос окончания существительного........
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Автор: Гость
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Гость:
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