Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 1) С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! 2) Я знал его как свои пять пальцев.

Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 1) С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! 2) Я знал его как свои пять пальцев.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое предложение.Это правильный ответ так,как во втором предложении КАК-словообразовательный союз. Метафора всегда употребляется без него
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