Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 1) С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! 2) Я знал его как свои пять пальцев.

Русский язык

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 1) С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! 2) Я знал его как свои пять пальцев.

Автор: Гость