Какие профессии связанны с термо обработкой?

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7.1. Режим термообработки материала Здесь Tнагр – температура до которой нагревают материал, а tвыд – время его выдержки при данной температуре. Углы наклона a и b отражают, соответственно, скорость нагрева и скорость охлаждения материала. Чем больше их значение (т.е. чем круче соответствующая линия), тем выше скорость нагрева или охлаждения материала. После термообработки структура материала может быть равновесной (стабильной), либо неравновесной (метастабильной). Термообработка сталей включает следующие основные операции: отжиг, нормализацию, закалку, отпуск и старение. Отжиг заключается в нагреве сталей до определённых температур с последующим медленным их охлаждением вместе с печью. В процессе отжига структура сталей приходит к равновесному состоянию. Если после нагрева охлаждение производится не вместе с печью, а на воздухе, то такую операцию называют нормализацией. Закалка это термическая операция, состоящая в нагреве сталей до температур выше температур фазовых превращений с последующим быстрым охлаждением со скоростью выше критической. В процессе закалки структура сталей приходит к неравновесному состоянию. Отпуск состоит в нагреве закалённых сталей до температур ниже температур фазовых превращений. При отпуске метастабильная структура закалённых сталей приходит к более равновесному состоянию. Самопроизвольный отпуск сталей с течением времени без нагрева или при незначительном нагреве называют старением. В основе термообработки сталей лежат следующие структурно-фазовые превращения: 1. Превращение перлита в аустенит при нагреве стали: (Feα + Fe3C → Feγ(C) или П = Ф + Ц → А). 2. Превращение аустенита в феррито-цементитную смесь при медленном охлаждении стали: (Feγ(C) → Feα + Fe3C или А → Ф + Ц). 3. Превращение аустенита в мартенсит при быстром охлаждении стали (мартенсит это перенасыщенный твёрдый раствор углерода в a-железе): (Feγ(C) → Feα(C) или А → М). 4. Превращение мартенсита в феррито-цементитную смесь при отпуске закалённой стали: (Feα(C) → Fe + Fe3C или М → Ф + Ц)