Для чего нужно использовать опыт и знания старшего поколения

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Для чего нужно использовать опыт и знания старшего поколения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старшее поколенее прожили жизнь и они совершили ошибки и старшие должны рассказывать это младшим чтобы они не совершали их
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