Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?

Математика

Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?

Автор: Гость