Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?

Математика
Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350*4=1400 км 2)350-50=300 км/ч 3)300*4=1200 км 4)1400-1200=200 км Ответ:На 200 км меньше 
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