Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?
Математика
Вертолёт летит со скоростью 350 км/ч. На сколько меньше километров он пролетит за 4 ч, если его скорость уменьшится на 50 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350*4=1400 км 2)350-50=300 км/ч 3)300*4=1200 км 4)1400-1200=200 км Ответ:На 200 км меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу : С трёх участков собрали 2 т моркови . С первого участка собрали 500 кг , со второго в 2 раза больше , чем с первого а с тр...
Қазақ тiлi