В вазе девять апельсинов а вы пакете на два апельсина меньше сколько всего апельс??нов вы вазе и впакете
Математика
В вазе девять апельсинов а вы пакете на два апельсина меньше сколько всего апельс??нов вы вазе и впакете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 пакетов 9-2=7 ; 7+9=16
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