В вазе девять апельсинов а вы пакете на два апельсина меньше сколько всего апельс??нов вы вазе и впакете

Математика

В вазе девять апельсинов а вы пакете на два апельсина меньше сколько всего апельс??нов вы вазе и впакете

Автор: Гость