Масса одного мешка с крупой 12кг.масса другого на 4кг.меньше. найди массу обоих мешков.

Математика
Масса одного мешка с крупой 12кг.масса другого на 4кг.меньше. найди массу обоих мешков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 кг масса первого мешка 1)12-4=8кг масса второго мешка 2)12+8=20 кг масса обоих мешков 
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