масса петуха 6 кг, а масса двух одинаковых цыплят в несколько раз меньше массы петуха. какова масса одного цыпленка. помогите пожалуйста учитель сказал задача в 3 действия я что то не пойму

Математика
масса петуха 6 кг, а масса двух одинаковых цыплят в несколько раз меньше массы петуха. какова масса одного цыпленка. помогите пожалуйста учитель сказал задача в 3 действия я что то не пойму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если масса петуха 6кг, а два цыпленка в 3 раза меньше,то п-петух, ц-цыпленок 2ц=п/3, подставляем значения 2ц=6/3 2ц=2 следовательно, ц=1 ответ один цыпленок весит ровно 1 кг)
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