масса петуха 6 кг, а масса двух одинаковых цыплят в несколько раз меньше массы петуха. какова масса одного цыпленка. помогите пожалуйста учитель сказал задача в 3 действия я что то не пойму

Математика

масса петуха 6 кг, а масса двух одинаковых цыплят в несколько раз меньше массы петуха. какова масса одного цыпленка. помогите пожалуйста учитель сказал задача в 3 действия я что то не пойму

Автор: Гость