Мастер за 3 дня изготовил 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше деталей чем второй день и на 9 деталей меньше чем в 3 Сколько деталей изготовил мастер во второй день

Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше деталей чем второй день и на 9 деталей меньше чем в 3 Сколько деталей изготовил мастер во второй день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- во 2 день тогда 2х- в 1 день           2х+9 в 3 день зная, что всего 184  составляем ур-ие х+2х+2х+9=184 5х=175 х=35
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