Мастер за 3 дня изготовил 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше деталей чем второй день и на 9 деталей меньше чем в 3 Сколько деталей изготовил мастер во второй день

Математика

Мастер за 3 дня изготовил 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше деталей чем второй день и на 9 деталей меньше чем в 3 Сколько деталей изготовил мастер во второй день

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