Мастер за день делает 15 игрушак ,а его ученик -10 . Сколько игрушек они сделают заи32 ??ня , если каждый день будут вместе работать?
Математика
Мастер за день делает 15 игрушак ,а его ученик -10 . Сколько игрушек они сделают заи32 ??ня , если каждый день будут вместе работать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)15*32=480 2)10*32=320 3)480+320=800
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