Мастер за день делает 15 игрушак ,а его ученик -10 . Сколько игрушек они сделают заи32 ??ня , если каждый день будут вместе работать?

Математика

Мастер за день делает 15 игрушак ,а его ученик -10 . Сколько игрушек они сделают заи32 ??ня , если каждый день будут вместе работать?

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