Математика 2 класс аргинская найди значения выражений 27+5, 86-9, 53-6, 35+7, 48+3, 72-4, 64-8, 91-2 чем похожи вычисления во всех выражениях? ЧЕМ помогите

Математика

Математика 2 класс аргинская найди значения выражений 27+5, 86-9, 53-6, 35+7, 48+3, 72-4, 64-8, 91-2 чем похожи вычисления во всех выражениях? ЧЕМ помогите

Автор: Гость