Математика 2 класс аргинская найди значения выражений 27+5, 86-9, 53-6, 35+7, 48+3, 72-4, 64-8, 91-2 чем похожи вычисления во всех выражениях? ЧЕМ помогите
Математика
Математика 2 класс аргинская найди значения выражений 27+5, 86-9, 53-6, 35+7, 48+3, 72-4, 64-8, 91-2 чем похожи вычисления во всех выражениях? ЧЕМ помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+5=32 86-9=77 53-6=47 35+7=42 48+3=51 72-4=68 64-8=56 91-2=89 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Қазақ тiлi