Математика 3 класса а) Составь уравнение по задаче и реши его. В контрольной работе по математике было несколько примеров на табличное умножение и диление. Арман дступил ошибки в 6 примерах. Это оставляет 1/6 всех примров. скол...

Математика

Математика 3 класса а) Составь уравнение по задаче и реши его. В контрольной работе по математике было несколько примеров на табличное умножение и диление. Арман дступил ошибки в 6 примерах. Это оставляет 1/6 всех примров. сколькопримеров было контрольной работе?

Автор: Гость