Математика 3 класса а) Составь уравнение по задаче и реши его. В контрольной работе по математике было несколько примеров на табличное умножение и диление. Арман дступил ошибки в 6 примерах. Это оставляет 1/6 всех примров. скол...

Математика
Математика 3 класса а) Составь уравнение по задаче и реши его. В контрольной работе по математике было несколько примеров на табличное умножение и диление. Арман дступил ошибки в 6 примерах. Это оставляет 1/6 всех примров. сколькопримеров было контрольной работе?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*Х=500 Х=500:10 Х=50 --------------(проверка) 10*50=500 500:50=10
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